5 mannequins plus-size sur l’amour de soi & le tokénisme

Et c'est ici qu'intervient Joey Darlinn . Lassée de constater que l'industrie a ses propres normes et illusions en matière d'inclusivité, la mannequin plus-size et influenceuse body-positive s'est associée au photographe Michael Mayren, propriétaire et directeur de l'agence Brother Models , pour créer le Curve Board. "J'ai toujours ressenti la responsabilité de représenter un reflet exact de la société dans laquelle nous vivons, en termes de couleur, de genre, de sexualité, d'âge, de taille, de handicap", déclare Michael, qui a fondé Brother en 2016. "Il a été prioritaire d'être aussi inclusif que possible et de pousser les clients à faire de même. Nous avons toujours inclus des modèles avec des formes et grande taille dans nos tableaux habituels, mais l'idée d'ajouter un tableau entier nous est venue cette année car Joey et moi partageons les mêmes croyances et la même vision, ce qui est difficile à trouver dans l'industrie de la mode".