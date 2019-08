Ce n’est peut-être pas quelque chose qu’on a envie d’entendre, et on a définitivement pas envie d’y penser, mais on ne prend plus soin des personnes âgées comme dans le passé : on est passé d'individus vivant avec leur famille à des individus vivant seuls ou dans des établissements spécialisés. (Je ne fais pas de généralités, je suis bien consciente que de nombreuses familles vivent avec et prennent soin de leurs aînés.) Les soins professionnels aux personnes âgées ne sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais ils sont devenus ce qui semble le plus sûr d’un point de vue médical. Si on m'apprenait que ma mère souffrait de démence demain, je n'aurais ni les connaissances ni la formation pour prendre soin d'elle de manière sûre et efficace. En revanche, je saurais quoi faire pour lui trouver des soins de qualité, dans le budget de notre famille. Peut-être que la vraie différence pour moi, célibataire, c’est que je vais simplement devoir mettre les choses en place moi-même, et ça me va.