On dit que je suis une super maman solo, mais je n'y crois pas

Paradoxalement, je me suis bien sentie pousser des ailes durant ma grossesse. Alors que je rêvais d’une vie simple comme celle décrite par Gwen Stefani dans sa chanson avec les No Doubt "Simple Kind Of Life"— avant que son mari, Gavin Rossdale se tape la nounou — les années avaient passé sans que je ne trouve un homme avec qui j’aurais envie de partager ma vie. C’est alors que j’ai décidé que je n’avais pas besoin d’un homme et je me suis tournée vers la FIV. Bien évidemment, je ne me suis pas reproduite seule — je salue l’embryologiste et le donneur de sperme au passage — mais le processus m’a donné une impression de pouvoir, comme si j’avais conjuré cet être magnifique de nulle part. Je me suis occupée des injections tous les soirs moi-même. J’ai été aux échographies et assisté aux cours de préparation seule. J’aimais l’idée d’avoir cette petite chose rien que pour moi. J’étais un peu dans un spleen de mère battante qui a disparu à la naissance du bébé.