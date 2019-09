Mon ex m’aide à élever ma fille bien qu’il ne soit pas le père

David et moi nous sommes rencontrés, alors qu’on avait 17 ans, par l’intermédiaire d’amis communs. Nous étions leurs deux seuls amis célibataires qui étaient activement à la recherche de l’amour et j’imagine que nous deux, ça avait du sens. On s’est tout de suite entendu et David est rapidement devenu mon sanctuaire dans le monde chaotique qu’est l’adolescence. On se disait tout — on le fait encore — et on est passés par beaucoup de choses ensemble : mon bac et son diplôme universitaire, la maladie et le décès de mon grand-père, le mariage de son père, la maladie et la mort de Tom, mon beau-père. Nous sommes allés à Bali et au Sri Lanka ensemble et nous avons vécu ensembles durant une bonne partie de notre relation. Il était là pour me soutenir durant mes études, il m’a préparé à diner après mes longues journées de stages et il était toujours là pour m’écouter me plaindre. Mais bien que nous ayons grandi ensemble, nos sentiments se sont graduellement évaporés. Avant même de s’en rendre compte, nous n’étions plus un couple, mais simplement des amis, de très bons amis. On se chamaillait comme des frangins et malgré nos efforts, l’étincelle avait complètement disparu.