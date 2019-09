Pour commencer, du temps libre quand on est parent, on n'en a pas. Mais alors, pas du tout. En plus, on n’est plus jamais seul (réussir à aller aux toilettes seule relève de l'exploit). Mais l’aspect le plus important — et celui dont personne ne m’avait parlé —, c’est que quand on est parent, on passe son temps à sauter d’une activité à l’autre.