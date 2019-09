Sam Fox, c’est la maman cool par excellence. Pas la mère qui essaie désespérément d'être cool, comme dans Lolita malgré moi. Non. Une vraie maman cool. Elle est actrice à Los Angeles, et passe son temps à jongler entre petits boulots et auditions guère inspirantes ; et vit dans une grande et belle maison avec ses trois filles. Elle est très, très fatiguée, mais mène une vie très active dans laquelle elle est impliquée à 100 %. C’est le genre de mère qui va faire un discours un peu maladroit, mais très inspirant sur les règles , ou s’arrêter dans le feu de l'action en quête d’un préservatif trouvé dans la chambre de sa fille aînée — une découverte traumatisante qui lui aura été bien utile quelques heures plus tard.