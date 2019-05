10 rôles de mères plus réalistes que glamour

Heureusement, il existe des films qui proposent une version « sans filtre » de la figure de mère, offrant une vision réaliste et suscitant des conversations culturelles honnêtes sur la dépression post-partum, les violences familiales, le "Mom Shaming"- cette mauvaise habitude de systématiquement critiquer et faire culpabiliser les mères pour leurs choix éducatifs - et qui bannissent le terme de « bonne mère » une fois pour toutes.