On le sait : la glorification de la violence traverse l'oeuvre du réalisateur. Que ce soit dans Kill Bill, Pulp Fiction ou Django Unchained, l'hémoglobine coule toujours à flots chez Tarantino. Sauf que cette fois-ci, on a vite fait de s'identifier avec les personnages - une identification rendue possible par l'appropriation de faits historiques et médiatiques qui ont bercé notre enfance, ou celle de nos parents. A tel point qu'on finit par se demander si Once Upon A Time in... Hollywood manie bien pas les limites entre le morbide et le sensationnalisme.