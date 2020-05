Prioriser mes besoins ne fait pas de moi une mauvaise mère

Bien sûr, j'ai gardé ça pour moi. Après tout, ce n'est pas comme ça que les mères, surtout les jeunes mamans, sont censées réfléchir. Je n'ai pas non plus avoué à qui que ce soit à quel point j'étais heureuse de reprendre le travail après mon congé mat'. Quand mes ami·es et ma famille me demandaient si ce n'était pas trop dur d'être loin du bébé, je leur répondais d'un geste de la tête, alors que ce que j'avais vraiment envie de dire, c'était que reprendre le boulot m'avait aidée à me retrouver. Le fait d'avoir des enfants - j'attends mon deuxième - a renforcé mon sens de l'auto-préservation, mon besoin de me forger un espace créatif rien que pour moi, loin des exigences d'un enfant en bas âge et des pleurs d'un nouveau-né. Cette opinion, j'ai tendance à éviter de la partager, en particulier avec d'autres parents. Malgré les petits progrès réalisés par la société sur des questions telles que le partage des tâches domestiques et le congé parental, le plus grand tabou de la maternité est de parler ouvertement et sans complexe de la nécessité, pour une femme, de placer ses besoins à la tête des ses priorités.