L’instinct maternel est-il réel ?

Pendant l'accouchement et l'allaitement, le cerveau libère une substance connue sous le nom d'ocytocine, parfois appelée "hormone de l'amour". Dans une étude publiée dans la revue Nature , les chercheurs ont découvert que les souris auxquelles on avait injecté de l'ocytocine - ainsi que les souris qui avaient donné naissance et avaient donc été exposées naturellement à l'hormone - étaient plus susceptibles de sauver des bébés souris qui pleuraient que les mères de souris qui n'avaient pas été exposées à cette puissante hormone. Les chercheurs ont considéré que cela indiquait que dans le règne animal, les mères sont plus aptes à intervenir avec les enfants.