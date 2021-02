Gibt es tatsächlich so etwas wie einen mütterlichen Instinkt?

Ein weiterer Nachteil? Der Begriff hat von Haus aus einen ausschließenden Charakter. Immerhin lässt er mindestens die Hälfte der elterlichen Bevölkerung (Väter) außen vor – ganz zu schweigen von Adoptiv- und einigen Trans-Eltern. Abgesehen von dieser fehlenden Inklusivität gäbe es laut Kennedy-Moore keinen Beweis dafür, dass das Phänomen in der Biologie verwurzelt ist. Sie glaubt viel eher an so etwas wie eine „elterliche Intuition“, „ein Bauchgefühl, das auf all unserem Wissen und unserer bisherigen Erfahrung beruht, und anhand dessen wir handeln.“ Vielleicht hatte Greenspoon also tatsächlich ein inneres Barometer, das ihr verriet, dass irgendetwas mit ihrem Sohn nicht stimmte. Dabei handle es sich laut Kennedy-Moore aber nicht um irgendeine magische innere Kraft, sondern könne darauf zurückgeführt werden, dass Greenspoon ihren Sohnemann sehr gut kannte und ihrem Instinkt vertraute.