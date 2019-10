Wie weißt du also, ob auch du süchtig nach Liebe bist? Ob dein Verhalten mit Hinblick auf deine romantischen Beziehungen bereits auf dem besten Weg ist, pathologische Züge anzunehmen? Nun, keine leichte Frage, denn wie gesagt: Die Diagnose ist alles andere als einfach , denn Symptome könnten viele sein: Der weit verbreitete Hang zur seriellen Monogamie, also der Habitus von einer monogamen Beziehung relativ nahtlos in die nächste überzugehen, ist einer dieser Faktoren. Immer wieder finden sich Menschen, die einen suchtartigen Drang nach Liebe oder Liebesbeziehungen haben, auch in unbefriedigenden bis hin zu toxischen oder gar gewalttätigen Beziehungen wieder. Oder etwa Beziehungen, die mit ungesund intensiven und regelmäßigen Höhen und Tiefen gespickt sind. Sie bleiben, weil sie sich nicht losreißen können – ähnlich einem Entzugsversuch. All das wirkt sich wiederum negativ auf den Selbstwert einer „liebessüchtigen“ Person aus und kurbelt so das Verlangen nach Bestätigung durch Verliebtsein erneut an. Und so beginnt ein Teufelskreis – der, ganz nebenbei bemerkt, weit über das menschliche Grundbedürfnis, geliebt zu werden, hinaus geht.