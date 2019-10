Il s'avère que, tout comme la dépendance sexuelle, la dépendance amoureuse est un phénomène bien réel et documenté. Pourtant, à l'instar de la dépendance sexuelle, il est plus difficile de définir exactement ce qu'est un « dépendant de l'amour ». Commençons par définir le terme de « dépendance ». Beaucoup d'organismes de santé et de psychologues s'entendent pour décrit la toxicomanie comme « une maladie chronique de la récompense du cerveau, de la motivation, de la mémoire et des circuits connexes […] qui se traduit par la recherche pathologique d'une récompense et/ou d'un soulagement par la toxicomanie et d'autres comportements. »