Representation Burn-out: Was ist das & wie kannst du dem vorbeugen?

Abgesehen davon leben wir in einer digitalen Welt, in der wir ständig mit schlimmen News überflutet werden. Auch diese können ihren Teil zu einem Representation Burn-out beitragen. Manchmal hören wir in den Nachrichten von rassistischen Taten, manchmal sehen wir in den sozialen Medien Videos. All diese Informationen können uns Angst machen und uns stressen. Mach dir bewusst, dass es vollkommen okay ist, auch mal eine digitale Pause einzulegen! Es ist okay, sich mal nicht einzubringen – das heißt nicht automatisch, dass dir alles egal ist. Ich glaube, das ist eins der größten Missverständnisse unserer Zeit, in der Aktivismus weiter verbreitet ist. Versteh mich nicht falsch: Es ist super, wenn sich Menschen für etwas einsetzen und für ihre Rechte und für Veränderungen kämpfen. Doch dabei dürfen wir nicht vergessen, auf uns selbst zu achten. Sonst haben wir irgendwann keine Kraft mehr, uns für all die Dinge, die uns wichtig sind, stark zu machen.