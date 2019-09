Warum meine Angststörung schlimmer wurde, als ich zu meinem Freund zog

Auch, wenn meine neue Wohnsituation am Anfang für mich nicht ganz leicht war, komme ich jetzt gut klar. Zwar sagt mir mein Kopf an manchen Freitagen immer noch manchmal: „Mach es dir doch einfach bis Montagfrüh auf der Couch gemütlich”, aber ich weiß, dass es mir danach richtig scheiße gehen würde. Deshalb vergeht kein Wochenende, an dem ich mich nicht mit irgendjemandem treffe oder irgendetwas unternehme. Sportkurse an einem Samstag- oder Sonntagvormittag sind immer eine gute Idee. Genauso wie nach der Arbeit nicht direkt Heim zu gehen – denn, wenn ich einmal zu Hause bin, ist es umso schwerer, die Wohnung noch mal zu verlassen. Also mache ich Besorgungen, gehe joggen oder treffe mich mit Freunden. Und ich habe noch einen kleinen Trick in petto: Mir hilft es, wenn ich so oft es geht Freunde zur Pyjamaparty einlade und so tue, als würden wir noch zusammenwohnen.