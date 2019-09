Frisch aus der Dusche steige ich in saubere Unterwäsche und denke dabei an die Worte meiner Mutter, meiner Oma und Frauen aller vorheriger Generationen: „Zieh' immer eine schöne Unterhose an, wer weiß, was dir passiert. Vielleicht hast du einen Unfall oder triffst jemand Nettes.“ Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir und den Ärzt*innen egal ist, ob mein Schlüpfer Löcher hat oder nicht, wenn ich auf deren Behandlungstisch liege, aber ich lasse die Vernunft walten. Bevor ich darüber nachdenken kann, ob es seltsam ist, meine Oma mit Unterwäsche zu assoziieren, atme ich tief aus, ziehe den Bauch ein und schließe den Knopf meiner Jeans. Die unbequemste Hose, die ich besitze und doch zwänge ich meinen Körper hinein, denn ich fühle mich gut darin, sofern ich nicht atme, sitze oder esse. Immerhin entscheide ich mich für das lässige Paar Sneaker und nicht die Chelsea Boots, die meine Zehen innerhalb von drei Minuten taub werden lassen.