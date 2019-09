Wissenschaftler haben eine Verbindung zwischen Akne & Depressionen gefunden

Menschen, die jemals unter Akne gelitten oder immer noch mit den schmerzhaften Pickeln zu kämpfen haben, werden die Ergebnisse der neuen Studie des British Journal of Dermatology wenig überraschen. Forscher fanden jetzt heraus, was jeder, der schon einmal in der Spirale der Problemhaut-Verzweiflung feststeckte, bereits ahnte: Akne zu haben, erhöht das Risiko, an einer Depression zu erkranken, um ein Vielfaches.