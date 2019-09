Depressionen haben nicht nur mentale Auswirkungen & können sogar Krebs verursachen

Antriebslosigkeit, Gefangensein in der Trauer, Schlaf störungen und innerliche Unruhe, all das sind nur einige Beispiele dafür, wie sich Depressionen auf die Psyche auswirken. Vor allem sind es ausschließlich mentale Symptome. Wie eine Studie jetzt belegt, leidet der gesamte Körper an der Krankheit, allen voran die Zellen.