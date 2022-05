"J'ai fait une grosse dépression. J'ai réussi à obtenir de l'aide, mais parallèlement, j'ai commencé à prendre des photos de moi et à noter ce que je ressentais. Quand vous êtes dans une mauvaise passe, vous avez tendance à vous dire que toutes vos pensées n'ont aucun sens, alors je les notais et je prenais des photos ponctuellement. C'est ainsi que le projet est né." Ces images et citations vulnérables et brutes à la fois sont compilées dans un projet intitulé Showing. À travers les autoportraits de Sophie, l'amour qu'elle porte à sa fille se frotte à un malaise viscéral. Entrecoupées de gros plans de sa peau et de silhouettes pliées, on découvre les pensées de Sophie, notées durant sa grossesse :