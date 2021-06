Armée de son appareil photo et d'une sensibilité à fleur de peau, Harris-Taylor a fait des allers-retours dans le sud-est de Londres, capturant de magnifiques portraits de pères et de leurs jeunes enfants, à la lumière naturelle. Certains d'entre eux étaient des amis et des connaissances ; d'autres étaient des inconnus qu'elle a découverts par le bouche à oreille et en les contactant sur Instagram. Dans ses photos, on voit les enfants traverser le cadre dans un flou de bras et de jambes, grimpant sur leurs pères avec tendresse et affection. Ce sont des images joyeuses et d'une sincérité rafraîchissante, qui accordent une place égale aux moments d'incertitude et d'épuisement et aux scènes de familles où l'on rit ou joue. "Je pense que nous sommes tellement habitués à voir la maternité de cette manière, et les images de mères et de bébés semblent avoir tellement de valeur", explique la photographe. "L'amour et le lien que les pères peuvent avoir avec leurs bébés et leurs enfants ne sont pas différents. Pourtant, nous voyons rarement ce genre d'intimité, ce qui la rend peut-être plus remarquable qu'il ne devrait".