Hypnobirthing beruht auf den Theorien von Dr. Grantly Dick-Read, der 1943 das Buch Childbirth Without Fear. The Principles And Practice Of Natural Childbirth herausbrachte, in dem er die Schmerzen bei der Geburt als eine Folge von Angst und Unwissenheit der werdenden Mutter beschreibt. Demnach soll die Angst vor der Geburt zu Anspannung führen, welche dann Schmerzen verursacht. Geburtsschmerzen seien eine Zivilisationskrankheit, so Dick-Read, und seiner Meinung nach ist Geburt nicht Schmerz, sondern Arbeit. Die Gebärende dürfe nicht passiv in eine Situation hineinstolpern, die sie überfordert, sondern sie müsse zu jedem Zeitpunkt aktiv an der Geburt mitarbeiten. Er entwickelte erste Lockerungs- und Entspannungsübungen, welche von Marie Mongan weiterentwickelt wurden. Das war sozusagen die Geburtsstunde des Hypnobirthing. Hier handelt es sich um eine Form der Selbsthypnose, die die werdende Mutter während der Geburt anwenden kann, um sich in eine Art Trance-Zustand zu versetzen, die in etwa mit dem Gefühl der absoluten Entspannung vergleichbar ist, die viele kurz vor dem Einschlafen spüren, wenn man nicht mehr sagen kann, ob man noch wach ist oder schon geschlafen hat oder ob überhaupt Zeit vergangen ist.