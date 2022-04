Wie ich nach meiner Essstörung meinen Style neu entdeckte

Damit hat sie Recht. Selbst wenn du nie Essstörungen hattest, horten so viele von uns ein viel zu enges Paar Jeans von früher mit dem Ziel, sich eines Tages wieder in sie hineinzwängen zu können. Aber um wahre Freiheit in unserem Stil zu finden, müssen wir sie loswerden. Verkauf sie an einen Second-Hand-Laden oder recycle sie. Mach einen modischen Neuanfang und zieh nur mehr das an, was dir gefällt – und zwar wirklich dir.