Review: Welche Haar-Tools von Dyson sind dein Geld wert?

Der Airwrap kostet rund 600 Euro, was sehr, sehr viel Geld ist – und nur Dyson könnte ein Haarstyling-Produkt verkaufen, wofür Leute gern sechs Hunderter hinblättern. Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich meinen nicht mag, aber ich glaube doch, dass sich der Airwrap am ehesten für diejenigen eignet, die ihre Haare täglich stylen (was ich nicht tue) und Langzeitschäden am Haar vermeiden wollen. Der Airwrap ist deutlich sanfter zum Haar als konventionelle Hitzestyling-Tools. Das kann ein Grund dafür sein, warum er so teuer ist: Das Produkt ist genauso eine Investition in deine Haargesundheit wie ins Haarstyling. Meiner ist auch heute noch in tollem Zustand und ist immer noch wie neu – selbst nach vier Jahren, in denen ich ihn zugegebenermaßen nur selten benutzt habe.