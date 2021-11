5 trendy Frisuren für diesen Winter – von halb-hoch bis zu Y2K-glatt

Wenn ich mit meinen Haaren nicht zufrieden bin, denke ich für gewöhnlich, dass ich einen neuen Haarschnitt brauche. Ich vereinbare also einen Friseurtermin, lasse mir die Kopfhaut massieren und die Haare schneiden. Ein neuer Cut ist aber nicht das, was mein jetziges Haarproblem lösen würde. Im Moment möchte ich nämlich nichts an meiner derzeitigen Haarlänge ändern, sondern einfach nur einen neuen Stil ausprobieren.