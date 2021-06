Durch diesen cleveren Haarschnitt sehen meine Haare länger aus

Wie du selbst anhand des Vorher-Nachher-Vergleichs erkennst, hat der Calligraphy Cut eine willkommene Nebenwirkung: Meine Haare sahen und fühlten sich danach länger an als vor dem Termin – perfekt also für jede:n, der:die gern etwas längere Haare hätte und immer nur zähneknirschend zum Spitzenschneiden geht. Ich persönlich war vorher skeptisch, danach aber fast schon erschrocken, wie wenig sich an meiner Haarlänge geändert zu haben schien, obwohl mir einige Zentimeter kaputter Spitzen abgeschnitten worden waren. Das Einzige, was mich ein bisschen störte, war, dass der Schnitt rund dreimal so lange dauerte wie meine sonstigen Termine.