Bewegende Fotos zeigen Kinderwitwen in Nepal

„Es sind Kinder, denen man die Kindheit und das Recht auf Selbstbestimmung genommen hat”, erklärt Basu. „Die Frauen sind so jung, wenn sie verheiratet werden, sie ahnen nicht, was sie erwartet. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, die freute sich auf die Musik und den Tanz bei ihrer Hochzeit. Aber sie hatte keine Vorstellung, was danach kommt, was es heißt, ‘Ehefrau’ zu sein. Geschweige denn, was es bedeutet, als ‘Ehefrau’ in einem solch patriarchalischen Umfeld zu leben.“