Rupture : faites comme Kourtney Kardashian, pratiquez le reiki !

En Japonais, Reiki signifie « la force de l’esprit », et consiste à placer ses mains au-dessus du corps d’une personne pour « rediriger son énergie et faciliter sa propre aptitude à guérir ».Durant une séance de Reiki, le praticien va donc placer ses mains sur une partie du corps, ou par-dessus celle-ci (comme la tête et les pieds). Le but de la séance est d’amener vos énergies à mieux circuler, ce qui peut impliquer des exercices de respiration et de méditation. Une séance de reiki dure environ 90 minutes et l’on en ressort généralement avec un sentiment de calme salvateur. Et même si le Reiki est de plus en plus tendance à Hollywood, la pratique ne date pas d’hier. En fait, elle est utilisée depuis des millénaires pour traiter les douleurs chroniques, l’ anxiété et la dépression mais aussi les blessures physiques. Certes, son efficacité est loin de faire l’unanimité, mais ceux qui l’ont pratiqué à la suite d’une rupture attestent : ça aide !