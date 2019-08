Obwohl das Wasserlassen eine Körperfunktion ist, die du schon im Bauch deiner Mutter erlernt hast, ist dein Urin nicht immer so vorhersehbar wie vermutet. Manchmal brennt es beim Pinkeln, die ganze Angelegenheit riecht einfach übel oder aber dein Urin hat eine ungewöhnliche Farbe. Sich da erst mal Sorgen zu machen, ist ganz normal, schließlich ist es wichtig, auf die Signale des Körpers zu achten. Aber nicht alles, was in der Kloschüssel merkwürdig aussieht (oder riecht), muss auch gleich mit einer lebensbedrohlichen Krankheit einhergehen. Es gibt viele Gründe, warum dein Urin sich verfärbt. Die Ernährung, diverse Bakterien und selbst die Menge an Wasser, die man getrunken hat, beeinflussen die Farbe. Wie soll man da noch den Durchblick haben?