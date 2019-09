Slow Sex: Dein Weg zum atemberaubenden Orgasmus

Für Sexualtherapeutin Vanessa Marin ist Slow Sex der Gegenentwurf zu unserem hektischen Alltag. „Wir machen den ganzen Tag mehrere Dinge gleichzeitig und versuchen, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abzuarbeiten. Ich glaube, dass diese Denke auch im Sexleben vieler Leute angekommen ist. Wenn du den Rest deines Tages durchtaktest, wieso solltest du dann im Schlafzimmer den Schalter auf einmal umlegen?“ Wenn du dann noch versuchst, im Bett zu multitasken, stehen die Chancen auf ein sexuelles Erlebnis, bei dem du vollkommen im Moment bist, ungefähr bei Null. Dabei ist es völlig normal, dass du beim Sex auch mal an was anderes denkst als an euer Liebesspiel. Diese Gedanken solltest du aber auch wieder ziehen lassen und dich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Denn egal ob dir der Haufen ungewaschener Wäsche oder das Meeting am nächsten Tag während des Sex konstant durch den Kopf geistern, beides wird wohl nicht dazu führen, dass du zum Orgasmus kommst. „Wenn du dabei an stressige Sachen denkst, wirst du einfach nicht zum Höhepunkt kommen.“, sagt Marin.