Sich selbst spüren: Ich war bei der tantrischen Yoni-Massage & so war es

Ich bekomme eine Art Sarong und habe Zeit, mich in Ruhe umzuziehen. Was mich am meisten überrascht, ist, dass Julia bei der Massage ebenfalls nackt ist. Das gibt mir im ersten Moment ein seltsames Gefühl, als sie es erklärt, wird verständlich wieso: „Hier begegnen wir uns auf Augenhöhe und es soll nicht einer überlegen sein. Wir sind gleich verletzlich und gleich nackt.“ Das macht irgendwie Sinn, weil sich dann nicht einer schämen muss, vor dem anderen nackt zu sein. Mir persönlich wäre eine bekleidete Masseurin glaube ich dennoch lieber gewesen – obwohl ich generell eher wenig Probleme mit Nacktheit habe. Zuerst geht es darum sich zu erden, wir sitzen uns im Schneidersitz gegenüber, atmen tief ein und aus, kommen zur Ruhe. Danach lege ich mich auf die gemütliche Matte und versuche mich zu entspannen. Meinen Körper auf Kommando entspannen und mir befehlen einfach locker zu lassen, kann ich gut. Mit meinem Geist sieht es anders aus. Ich denke immerzu nach: Was kommt jetzt? Wie viel Zeit ist vergangen? Wieso passiert jetzt das? Wieso atmet sie so laut? Manchmal muss ich lachen, weil die Situation eben doch ein wenig befremdlich ist: Splitterfasernackt vor einer fremden Frau zu liegen und angefasst zu werden. Und eben nicht auch anfassen und interagieren, wie es beim Sex der Fall wäre – und da begegnet man ja durchaus auch mal nackt fast völlig fremden Personen. Die Massage an sich ist angenehm. Julia benutzt ein wohlriechendes Massageöl, achtet darauf, dass ich nicht friere, massiert Arme, Beine, Oberkörper, Brüste, Kopf. Sexuell kommt mir daran wenig vor. Die Massage dauert gut zwei Stunden – und das ist nur die kurze Version. Um sich komplett zu entspannen und fallen zu lassen, sind auch mal vier Stunden nötig. Weil es eben mein Ziel ist, auch wenn ich keins haben soll, die Yoni-Massage auszuprobieren, damit ich euch davon berichten kann, kommen wir auch dazu. Ich muss zugeben, irgendwie ist es seltsam, dass da jemand völlig fremdes in meinem Intimbereich herumwerkelt. Eigentlich ja nicht anders als ein anonymer ONS mag man denken, aber eben doch: Die eigenen Sinne sind klar, man selbst berührt den anderen nicht und es ist eben doch eine Massage der Vulva und Vagina. Im Nachhinein erfahre ich, dass Julia, als sie eine kurze Welle der Erregung oder Energie gespürt hat, absichtlich in den Modus „entspannende Yoni-Massage“ gewechselt hat. Vielleicht war das auch mein „Problem“. Ich konnte mir durchaus vorstellen, mich fallen zu lassen und eventuell sogar einen Höhepunkt zu erleben, und so ganz ohne sexuelle Aspekte war es eben doch eine Massage, die ein wenig befremdlich war – für mich persönlich zumindest.