Hast du möglicherweise einen emotionalen blinden Fleck?

Ein emotionaler blinder Fleck ist einer dieser schwammigen Begriffe, die seit Jahrzehnten in Wellness-Kreisen und -Gesprächen auftauchen. Die berühmte US-amerikanische Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin Oprah hat den Begriff 2002 ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Als ich eine Phase hatte, in der ich alle möglichen Selbsthilfebücher kaufte, verschlang ich eifrig alles, was ich zu diesem Thema – von heiter bis fragwürdig – in die Hände kriegen konnte. Eigentlich dachte ich, es wäre inzwischen aufs Abstellgleis geschoben worden und hätte sich in allgemeinere Konzepte wie Achtsamkeit, Reflexion und Selbsterkenntnis verwandelt. Es hat mich daher überrascht, dass in letzter Zeit immer wieder neue Artikel rund um emotionale Schwachstellen aufgetaucht sind. Offenbar ist dieses Thema auch nach 20 Jahren noch relevant, denn die Zahl der Google-Suchanfragen steigt derzeit wieder deutlich an. Da Memes zu „emotionalem Ballast“ im Internet hoch im Kurs stehen, frage ich mich, ob emotionale blinde Flecken als Nächstes dran sein könnten. Ist dieses Konzept heute aber überhaupt noch brauchbar? Und warum spricht es mich (immer noch) so sehr an?