Der wichtigste Karrieretipp einer Werberin für junge Frauen zwischen 20 & 30 Jahren

Welche Bücher Sie in den nächsten Ferien lesen sollten

«Bücher können inspirieren und motivieren. Und weil wir Frauen uns viel stärker gegenseitig pushen sollten, kommen hier meine Tipps zu Büchern, die ausschliesslich von Autorinnen geschrieben wurden. Für einen erfolgreichen Karrierestart empfehle ich Sheryl Sandbergs ‹Lean In: Women, Work, and the Will to lead›, Sophia Amorusos ‹#Girlboss›, ‹Politik und Liebe machen› von Laura de Weck – tolles Buch, tolle Schreibe, tolle Beobachtungsgabe, tolle Autorin – und ‹Wie Mutter sein: Ein Baby! Ja hurra aber auch› von Michèle Roten, deren Bücher sehr ehrliche, persönliche, humorvolle Berichte sind, in denen man sich stets wiederfindet. Und klar, wer mag, darf natürlich auch gern mein Buch lesen.»