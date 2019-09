Pansexuelle Prominente erzählen, was sie fühlen

Pansexualität ist seit Miley Cyrus' Outing in aller Munde. „Ich gehe sehr offen damit um“, erklärte sie im Oktober 2015 der Elle UK Mit dem Interview stand auch der Begriff auf einmal in den Mainstream-Schlagzeilen: Für pansexuell lebende Menschen sind das biologische Geschlecht und die Geschlechtsidentität nicht entscheidend, wenn es um die Wahl ihres Partners geht.Im Gespräch mit dem Variety Magazine , das Anfang Oktober erschienen ist, hat Miley Cyrus erneut klargestellt, dass sie Schubladendenken ablehnt – und lange Zeit selbst davon beeinflusst wurde. „Mein ganzes Leben lang habe ich mein eigenes Geschlecht und meine eigene Sexualität nicht verstanden“, erklärte sie. „Ich habe den Begriff bisexuell immer gehasst, weil er mich in eine Schublade steckt. Ich definiere nie jemanden einfach als Jungen und Mädchen.“Das änderte sich für die Sängerin erst, als sie sich aktiv mit Geschlechtsidentitäten und damit verbundenen Definitionen im LGBTQ-Center in Los Angeles auseinandersetzte. „Ich habe eine Person getroffen, die sich nicht als männlich oder weiblich identifiziert. Und ich fühlte mich mehr mit der Person verbunden als mit jedem anderem.“Cyrus beschreibt ihr Engagement in der LGBTQ-Community als ersten Schritt, um ihre eigene Sexualität zu verstehen. Sie ist aber nicht die einzige Prominente, die in den Mainstream-Medien darüber spricht.