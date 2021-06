Pourquoi est-il si difficile pour une personne queer de trouver un maillot de bain ?

Les maillots de bain pour hommes ne tiennent pas non plus compte des porteurs qui ont des cuisses plus larges et une taille plus petite, ce qui rend les maillots de bain difficiles à trouver pour les personnes à forte corpulence - ou pour quiconque souhaite un maillot plus masculin. "J'achète généralement des maillots de bain pour hommes, mais les ceintures ajustables sont importantes", explique Rachel A. Lisner , écrivain·e non-binaire et créat·eur·rice de la newsletter queer Normal Clothes . "J'ai besoin d'un maillot dont la largeur des cuisses est plus large. Une solide ceinture réglable me permet de resserrer la taille autant que je le souhaite ; sinon, ils tomberaient".