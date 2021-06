Le guide complet pour se baigner pendant ses règles en toute sérénité

Un autre moyen facile de gérer ses règles pendant la baignade est de porter une cup ou coupe menstruelle . Si vous n'en avez jamais utilisé, la coupe menstruelle est une petite cup en silicone que vous pouvez placer dans votre vagin pour recueillir le sang des règles. Lorsque vous retirez votre cup, vous videz le sang dans les toilettes, vous lavez votre coupe dans l'évier et vous la réinsérez. Les coupes menstruelles peuvent être portées jusqu'à douze heures - plus longtemps qu'un tampon - et elles peuvent être réutilisées, ce qui les rend plus écologiques.