« Utiliser une coupe menstruelle, ça s'apprend. » nous dit la gynécologue Nicole Bullock . Et forcément, plus vous l'utiliser, plus vous prenez le coup demain pour l'enlever et la retirer. C'est un peu comme d'apprendre à mettre des lentilles. C'est normal d'avoir des difficultés au début, surtout quand on ne voit pas trop ce qu'on fait. Pourtant, insérer et retirer une coupe menstruelle est un excellent moyen d'apprendre à connaître votre anatomie. « C'est une expérience intime de soi, mais il n'y pas de quoi avoir peur. C'est votre corps, après tout. » poursuit Nicole. Parce que les muscles du plancher pelvien sont puissants, c'est beaucoup plus facile de mettre et retirer votre coupe quand vous êtes détendue. Rappelez-vous : votre coupe menstruelle ne risque pas de se perdre en vous. « Pas de panique, c'est physiquement impossible » nous dit le Dr. Bullock.