Periode im Sommer: Tipps, die heiße Tage erträglicher machen

„Zwar macht die Hitze an sich deine Periode nicht schlimmer, aber sie kann sich auf deinen Lifestyle und dein Stress-Niveau auswirken, was wiederum einen Einfluss auf Menstruationssymptome haben kann“, so Dr. Sotubo. „Stress ist einer der wichtigsten Faktoren. Unsere Hormone regulieren unsere Periode, indem die Menge an Östrogen und Progesteron im Körper angepasst wird. Wenn du viel Stress während der Periode hast, weil du zum Beispiel in der Hitze von einem Termin zum nächsten hetzen musst, kann das für eine Zunahme des Stresshormons Cortisol sorgen. Dadurch reduziert sich dein Progesteronspiegel, wodurch wiederum Östrogen im Körper dominiert. Dieses Ungleichgewicht kann deine Periodensymptome verschlimmern“, erklärt Dr. Sotubo. Kommt dann noch Dehydrierung und ein leichter Anstieg der Körpertemperatur, der während der Periode auftritt, dazu, werden deine Tage schnell zur Qual.