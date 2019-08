Comment bien vivre ses règles quand il fait (trop) chaud

Quelques jours avant vos règles, les taux de progesterone et oestrogène baissent, pour remonter en flèche au début des saignements. Ce changement hormonal provoque un état de fatigue qui perdure pendant plusieurs jours. S'ajoute à ça la déshydratation liée à la perte de sang et des urines plus régulières, surtout quand on transpire beaucoup. Le corps nécessite de toutes façons plus d'énergie au moment des règles, donc il est important de boire beaucoup pour drainer votre système immunitaire. A proscrire donc : la caféine et les sodas, et les produits très sucrés (oui oui, on pense aux glaces dans votre congélateur). En plus de votre 1,5L d'eau, utilisez de l'eau solide - une découverte scientifique révolutionnaire, brevetée en 2012 . L'astuce ? Utiliser de l'eau en poudre ou récupérer le gel d'une plante aloe vera pour le plonger ensuite dans de l'eau liquide.