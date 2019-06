Avoir le trac avant un entretien d’embauche ou un test standardisé pousse à se préparer le mieux possible. Tamar Chansky, auteure de Freeing Your Child From Anxiety , explique qu’il existe un point d'équilibre : le moment où on est suffisamment stressé·e pour être motivé·e, sans toutefois se sentir dépassé·e au point de se figer. Mais parfois, l’anxiété peut déclencher une réaction fuite-combat qui pousse votre cerveau à entrer en mode de survie. « On peut expliquer ce “blanc” par l'incapacité du cerveau à réfléchir, » explique-t-elle. « La partie de votre cerveau qui est activée est la réponse combat-fuite. Ce que vous vous demandez dans cette situation c'est : comment faire pour rester en vie ? Cela peut sembler hyperbolique, mais c’est ce qui se passe dans votre corps à ce moment là. »