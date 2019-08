In Zeiten, in denen auf Tampons und Binden eine Steuer von 19 Prozent erhoben wird, was sie zu „nicht essentiellen Produkten“ macht, wie etwa Blumensträuße oder Hundekekse, sollte es niemanden wundern, dass Frauen sich nach alternativen, günstigeren, sicheren und angenehmeren Möglichkeiten umsehen mit ihrer Menstruation umzugehen. Schließlich sammelt sich über alle fruchtbaren Jahre so einiges an Ausgaben an, die zu allem Übel noch das Portemonnaie bluten lassen, obwohl man während der Regel schon genug in Form von Stimmungsschwankungen, Krämpfen und Schmerzen bezahlt. In die gestresste Zone dann noch einen (überteuerten) Tampon hineinzuführen, kann die Symptome noch verschlimmern, eine Bakterienübertragung oder eine falsche Handhabung können sogar zum Tod durch toxisches Schocksyndrom führen. Diesen Perioden-Wandel hat mittlerweile auch der Markt erkannt. Heute gibt es wiederverwendbare Hygieneartikel wie Unterwäsche , die besonders saugstark ist, aber keiner Windel ähnelt und auch auswaschbare Menstruationstassen werden immer beliebter.