Nachdem eine Gruppe von Schülerinnen an der Oakwood Highschool in Los Angeles erfuhr, dass in vielen Entwicklungsländern immer noch ein riesiges Tabu rund ums Thema Menstruation besteht, beschlossen sie zu handeln. Durch die Organisation Girls Learn International entwickelte sich ein Kontakt zu einer Partnerorganisation in Indien, durch deren Schilderung ihnen erst das ganze Ausmaß des Missstandes bewusst wurde: Manchen Frauen, Mädchen und Menstruierenden verbaut der simple Fakt, dass sie ihre Periode bekommen, den Weg zu einer Ausbildung und Arbeit. Weder wird das Thema offen besprochen, noch stehen ausreichend viele Hygieneprodukte zur Verfügung. Aus Scham gehen viele Schüler*innen während ihrer Menstruation nicht in die Schule und verpassen so wichtigen Unterrichtsstoff.