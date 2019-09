Unfassbar. Das Wort, das ich denke, als ein Ei vom Hausdach auf mich und einen Demonstranten geworfen wird und uns knapp verfehlt. Das Wort, das ich heute so oft wiederholen werde, wie kein anderes. Ich stehe vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin, in dem heute der Prozess um Gina-Lisa Lohfinks angebliche Falschaussage zu ihrer Vergewaltigung fortgesetzt wird. Seit dem frühen Morgen haben sich hier über hundert Unterstützerinnen und Unterstützer versammelt. Sie teilen gemeinsame Erfahrungen, sind laut und zeigen sich solidarisch. Ihr Standpunkt ist klar: „Du bist nicht allein!“ und „Wir glauben dir!“„Stell dir vor, du wirst vergewaltigt und sollst 24.000 Euro wegen einer angeblichen, falschen Verdächtigung zahlen.“, twittert @SugarfreeShit als eine der vielen Unterstützerinnen heute unter dem Hashtag #TeamGinaLisa. Soweit die Ausgangssituation ( Refinery29 berichtete ). Stell dir vor, es gibt außerdem ein Video von deiner Vergewaltigung – so wie in Gina-Lisas Fall. In dem bereits 2012 veröffentlichten Clip äußert sie mehrmals: „Hör auf!“. Doch das sorgte vor Gericht bisher für alles andere als klare Verhältnisse.Nein heißt Nein: Ein simpler Satz, der aktuell in Deutschland immer noch nicht reicht, um eine Vergewaltigung rechtlich als solche zu identifizieren. Der Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas soll das bald ändern. Die Petition zur Reform des Sexualstrafrechts haben beinahe 200.000 Unterstützer unterzeichnet. Heute ist „Nein heißt Nein“ die Überschrift für alle, die ihre Solidarität für Gina-Lisa vor dem Amtsgericht zeigen. Zwischen den Wortbeiträgen fliegen immer wieder Eier von oben auf die Demonstratinnen und Demonstranten, die vom Dach des benachbarten Hauses zu kommen scheinen.Wie es im Gerichtssaal aussieht? „Ein Mann hat geäußert, dass er das Video ,geil‘ findet“, berichtet Sina, die im Gebäude war, am öffentlichen Mikrofon. Dass ihm Einlass gewährt wurde, während viele der Aktivisten und Aktivistinnen draußen bleiben mussten, findet sie nicht in Ordnung: „Das ist eine Form von verbaler Gewalt“. Die lapidare Feststellung im Saal fiel Sinas Berichten zufolge wenig mitfühlend aus: „Da muss Gina-Lisa Lohfink eben durch."Es sind Aussagen wie diese, die zeigen, was es bedeutet, in Deutschland 2016 eine Vergewaltigung anzuzeigen. Zwischen 85 und 95% der Vergewaltigungen kommen nie vor Gericht, berichtet der „Frauen gegen Gewalt e. V.“. Die Gründe dafür werden mir heute besonders deutlich. Auf meine Frage, warum sie sich mit Gina-Lisa Lohfink solidarisieren, antworten viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie glauben, jederzeit selbst Opfer sexueller Gewalt werden zu können.„Wenn man sich vor Augen führt, wie viele Menschen betroffen sind und dass die Hälfte dieser Menschen Frauen sind – eine von sechs – dann geht uns das alle etwas an. Es muss sich etwas gesellschaftlich verändern“, sagt Micha Streibelt, eine der Organisatorinnen der Demonstration zu Refinery29. Alles begann mit einer Facebook-Veranstaltung, erstellt von der Initiative für Gerechtigkeit bei sexueller Gewalt aus dem Rhein-Main-Gebiet. In Berlin fanden sich vor zwei Wochen sieben Personen, die die Demonstration auf die Beine gestellt haben.