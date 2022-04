Es ist klar, dass Lauryns mangelndes Vertrauen gegenüber Autoritäten nicht an den Haaren herbeigezogen ist, da Frauenfeindlichkeit und Rassismus von der Polizei in einem verheerenden Ausmaß aufrechterhalten werden – und das nicht nur in Großbritannien. In der Serie ist Lauryn die einzige Person, die sich selbst von den Qualen ihres Peinigers befreien kann. In der fünften Folge gelingt ihr eine emotionale Flucht: Sie flieht unter Tränen in ein Einkaufszentrum und fleht ihren Taxifahrer an, nicht anzuhalten, als Curtis versucht, sie zu aufzuhalten. Sie flieht zurück nach London zu ihrer Schwester Jaq und bringt die Summerhouse-Gang in große finanzielle Schwierigkeiten, als Curtis ihren gesamten Drogenvorrat stiehlt und die Ware nur im Austausch gegen Lauryns Rückkehr zurückgeben will. Da Lauryn so große Angst davor hat, dass Jaq sie aufgrund all dieser Komplikationen verstoßen könnte, entscheidet sich Lauryn schließlich dazu, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und zu beenden, indem sie Curtis auf erschütternde und blutige Weise ersticht.