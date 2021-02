Ce que la “mort” du skinny jeans signifie pour les grosses

"Me voici en 2021, une armoire pleine de skinny jeans de toutes les couleurs, pour toutes les occasions", confie Smyth. "Une partie de ce changement est due à un sentiment de confiance en moi et la réalisation que je m'habille pour moi, et non pour les inconnus que je croise dans la rue. D'autre part, le slim est l'article le plus pratique et le plus versatile de ma garde-robe. Et en plus, ça me va vraiment très bien. Si je suis un saucisson, c’est un saucisson qui est sacrément sexy".