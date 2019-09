Victoria's Secrets Laufsteg sah 2018 wieder exakt so aus wie in den Vorjahren. Von Wokeness und Inklusion keine Spur. Ganz im Gegenteil, der von der amerikanischen Vogue interviewte Marketingchef Ed Razek machte mit transphobischen Aussagen und lang überholtem Schönheitsideal kurz vor der Aufzeichnung der Show (erneut) Negativschlagzeilen. „Sollten Transsexuelle in der Show laufen?” „Nein, ich glaube nicht, dass wir sie laufen lassen sollten. Weil unsere Show eine Fantasie ist.“ Models mit allerlei Kleidergrößen oder unterschiedlicher Gender-Identitäten seien unerwünscht, so der O-Ton. Eine lauwarme Entschuldigung kommunizierte VS seither zwar auf Twitter , wie ernst man diese nehmen kann, lassen wir mal dahingestellt. Nach der Kontroverse kommt ja meist das Whitewashing. Aber jetzt mal ehrlich: Wird sich bei dem Unterwäschebrand mit den „Engeln“ wirklich irgendwann etwas ändern? Wahrscheinlich in nächster Zeit nicht und das ist schade und traurig und darüber kann man sich jetzt stundenlang aufregen und glaubt mir, das haben wir bei Refinery29 zu genüge getan. Aus Unverständnis resultierende Wut allein wird aber nicht zu Veränderungen führen – dafür muss man sich nur kurz die politische Lage in den USA anzuschauen – Taten hingegen schon.