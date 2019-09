Sex And The City hat mir unrealistische Vorstellungen vom Freelancen vermittelt

Das Dokument mit dem Freelanceauftrag lag auf meinem Desktop in einem Ordner namens Wildlederoverknees. Sie kosteten um die 100 Euro, genauso viel, wie ich für einen meiner ersten, freien Texte verdiente. Damals ging ich noch zur Uni. Ich lebte in einer WG, die Miete teilten wir, ein Essen in der Mensa kostete drei Euro. Deshalb fuhr ich nach der Abgabe mit dem Fahrrad zum Schuhladen. Zehn Minuten später zog ich die Ladentür hinter mir zu. Äußerlich wirkte ich ruhig, in mir tanzten die Endorphine zu den Introklängen von Sex And The City und brüllten „Du bist Carrie Bradshaw!“