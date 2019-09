Boi Bye: Mr. Big ist over, weil ihn endlich ein realistischer Typ ersetzt

Darum fühlt es sich auch so großartig an, den neuen Trailer zur zweiten Staffel der Netflix-Serie Love zu gucken. Wenn ich Mickey und Gus bei ihrem Versuch beobachte, den täglichen Struggle mit einer funktionalen Vielleicht-Beziehung in Einklang zu bringen, kommt es mir so vor, als würde ich in den Spiegel schauen. Ich bin zwar weder Love- und Sex-Addict (Mickey) noch Privatlehrkraft mit Fokus auf Filmsets und einer Vorliebe für alternative Soundtracks (Gus), würde jedoch behaupten, eine vielschichtige Person zu sein. Auch Mickey ist nie nur das endcoole Mädchen und Gus immer mehr als nur der Nerd, der sich glücklich schätzen kann, dass er sich in sie verguckt.