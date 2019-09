Hübscher als der Vorhang in Omis Stübchen: Ein Frisurentrend bricht laut Pinterest gerade alle Rekorde. Der überlange Pony auch Curtain Bangs genannt, der von Brigitte Bardot revolutioniert und von Alexa Chung in Ehre gehalten wurde, soll uns jetzt die Sicht auf den Herbst verschönern. Vielleicht weil er einfach nostalgisch an die 70er Jahre und den französischen It-Girl Flair erinnert. Wichtig ist, dass er möglichst mühelos und strähnig in die Augenpartie fällt. Voluminös geföhnt, gibt er dem Gesicht besonders viel Kontur.