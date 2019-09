Dieses Haaraccessoire ist aus den 90ern zurück & verleiht dem Zopf ein stylisches Upgrade

Wer erinnert sich nicht an die Haargummis im Wollknäuel-Stil? Was heute eher an Staubfänger erinnert, war in den 90ern Kult. Die etwas schlichtere Variante des voluminösen Zopfgummis kehrt nun auf die Laufstege zurück. Das Designer Duo Mansur Gavriel nimmt dem eingestaubten Accessoires den Drogerie-Charakter und stylt seine Models mit „Scrunchis“. Bei einer Farbpalette, die von babyblau bis Karamell reicht, kriegt das einfache Haarband plötzlich Luxuscharakter.