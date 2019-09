Ich bin 31 und werde grau (!?) Wie ich gelernt habe, es zu akzeptieren

Das habe ich früher schließlich auch schon getan. Von schwarz über rot bis blond – ich habe mich fast durch die gesamte Drogerie-Farbtuben-Palette probiert. Das Färben machte mir in meiner Jugend richtig Spaß, weil ich dadurch etwa alle drei Monate in eine andere Rolle schlüpfen konnte. Mal war ich mehr der kalte Typ, dann wieder in Hippie-Stimmung und kurze Zeit später wollte ich eine feurige Blondine sein. Je sprunghafter ich auf der Suche nach meiner Identität war, desto öfter wechselte ich die Haarfarbe. Doch irgendwann hatte ich genug davon und meine Haare sowieso. Sie brauchten dringend eine Pause von all den Torturen, die ich ihnen zugemutet hatte. Also beendete ich die Färberei und überließ meiner natürlichen Haarfarbe das Feld. Endlich hatte ich eine Farbe gefunden, die zu mir passte, nur gingen dann leider meine Farbpigmente zur Neige, womit wir wieder bei der grauen Strähne angekommen wären, die ich mir so nicht ausgesucht hatte.